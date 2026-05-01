Salvati 230 posti | tre aziende ritirano i licenziamenti al Ministero

Tre aziende hanno comunicato al Ministero del Lavoro di aver deciso di ritirare i licenziamenti previsti per un totale di 230 lavoratori. La decisione riguarda le aziende Trasnova, Logitech e Teknoservice, che avevano programmato di licenziare i loro dipendenti. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base di questa scelta.

? Cosa sapere Trasnova, Logitech e Teknoservice ritirano i licenziamenti per 230 dipendenti al Ministero del Lavoro.. I sindacati attendono il Ministero delle Imprese per valutare i piani di due nuovi investitori.. Al Ministero del Lavoro si è concluso stamattina un incontro decisivo che ha portato al ritiro delle procedure di licenziamento da parte di Trasnova, Logitech e Teknoservice, salvaguardando il posto di lavoro per oltre 230 dipendenti. La risoluzione arriva dopo una fase di forte incertezza, aprendo la strada a un percorso di tutela economica attraverso l’attivazione degli ammortizzatori sociali necessari per gestire la transizione verso una nuova configurazione industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvati 230 posti: tre aziende ritirano i licenziamenti al Ministero Notizie correlate Unilever Casalpusterlengo: via i licenziamenti, salvati i postiDopo un confronto serrato che ha occupato l'intera giornata di giovedì, la vertenza riguardante lo stabilimento Unilever di Casalpusterlengo si è... Salvati 37 posti: accordo in Prefettura evita licenziamentiUn accordo raggiunto in Prefettura a Catanzaro ha salvato il posto di lavoro per 37 dipendenti dell’ex Abramo Printing & Logistics, che saranno...