Giro Next Gen 2026 | la lunga corsa dei campioni del futuro da Reggio Calabria a L' Aquila

Domenica 14 giugno si svolgerà la partenza del Giro Next Gen 2026, una competizione ciclistica riservata ai giovani talenti Under 23. La corsa attraverserà diverse regioni, partendo dalla Calabria e arrivando fino a L'Aquila. L'evento coinvolge numerosi atleti emergenti e si svolge lungo un percorso che comprende diverse tappe e province italiane. La manifestazione attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori provenienti da tutto il Paese.

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Presentato quest'oggi, presso la Cittadella Regionale di Catanzaro, il Giro Next Gen 2026. La corsa dedicata ai più grandi talenti Under 23 del ciclismo mondiale prenderà il via domenica 14 giugno da Reggio Calabria per concludersi domenica 21 giugno a L’Aquila. La Calabria, già protagonista al Giro d'Italia dei professionisti con la quarta tappa, Catanzaro-Cosenza, la prima dopo la Grande Partenza in terra bulgara, e con la partenza della quinta tappa Praia a Mare-Potenza, ospiterà le prime due frazioni del Giro Next Gen e la partenza della terza, con la corsa che attraverserà tutte e cinque le province della Regione. Tra gli ospiti, oltre ai vertici istituzionali della Calabria tra cui il vicepresidente Filippo Mancuso, Sonny Colbrelli e Gianni Bugno.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro Next Gen 2026: la lunga corsa dei campioni del futuro da Reggio Calabria a L'Aquila ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Calabria protagonista anche del Giro d’Italia Next Gen: annunciato lo start da ReggioPartirà da Reggio Calabria, il prossimo 14 giugno, il Giro d'Italia Next Gen 2026, la gara ciclistica riservata agli under 23: la manifestazione si... Reggio Calabria: tra l’eredità dei Bronzi e le sfide del futuroReggio Calabria si trova oggi a un bivio cruciale, dove il peso di un passato glorioso deve necessariamente confrontarsi con le urgenze di un... Argomenti più discussi: Giro Next Gen 2026: dalla Calabria parte il ciclismo che guarda al futuro; ESCLUSIVO. Giro Next Gen: ecco il percorso 2026; La Calabria protagonista anche del Giro d’Italia Next Gen: ecco le tappe del mese di giugno; Magnier, in rosa dal Next Gen (in Valle) al Giro d'Italia. 1082 km total. 8 stages. One territory waiting to be rediscovered. ? The Giro Next Gen is here. Are you ready? 1082 km totali. 8 tappe e un territorio da riscoprire. ? Il Giro Next Gen è pronto. E voi? #GiroNextGen | 14-21 June 2026 | @CalabriaStraO x.com Legends of Le Mans Entry List reddit Giro Next Gen 2026: la lunga corsa dei campioni del futuro da Reggio Calabria a L'AquilaLa corsa dedicata ai più grandi talenti Under 23 prenderà il via domenica 14 giugno dalla Calabria per concludersi una settimana dopo in Abruzzo ... gazzetta.it