Giro d' Italia chiuse le scuole in alcune città della Campania | l' elenco

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sesta tappa del Giro d'Italia tra Paestum e Napoli, prevista per il 14 maggio, alcuni Comuni della Campania hanno deciso di chiudere le scuole. Questa decisione riguarda le città interessate dal passaggio dei ciclisti durante la corsa. La chiusura delle scuole si applica esclusivamente alle località coinvolte nel percorso della gara. Non sono state comunicate ulteriori disposizioni o variazioni relative ad altre zone della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In vista della sesta tappa della della 109esima edizione del Giro d'Italia Paestum-Napoli, in programma il 14 maggio, alcuni Comuni interessati dal passaggio dai ciclisti hanno deciso di chiudere le scuole. Si tratta dei Comuni di Palma Campania, Pomigliano d'Arco e Casoria.Sarebbero in corso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo in Italia: l’elenco dei comuniL’Italia si prepara a vivere una delle giornate meteorologiche più critiche di questa primavera.

Giro d’Italia a Napoli 2026, scuole chiuse il 14 maggio in alcuni comuni della provinciaScuole chiuse in diversi comuni della provincia di Napoli giovedì 14 maggio per il passaggio del Giro d'Italia.

Argomenti più discussi: Giro d’Italia, il 13 maggio scuole chiuse a Potenza; Giro d’Italia nel sud pontino, attesa anche a Gaeta. Le strade chiuse e i divieti; Programma e Info Giro d'Italia | 20 maggio 2026; Giro d’Italia a Potenza, viabilità rivoluzionata per la quinta tappa: strade chiuse e divieti dal 12 al 13 maggio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web