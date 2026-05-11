Giro d' Italia chiuse le scuole in alcune città della Campania | l' elenco
In vista della sesta tappa del Giro d'Italia tra Paestum e Napoli, prevista per il 14 maggio, alcuni Comuni della Campania hanno deciso di chiudere le scuole. Questa decisione riguarda le città interessate dal passaggio dei ciclisti durante la corsa. La chiusura delle scuole si applica esclusivamente alle località coinvolte nel percorso della gara. Non sono state comunicate ulteriori disposizioni o variazioni relative ad altre zone della regione.
In vista della sesta tappa della della 109esima edizione del Giro d'Italia Paestum-Napoli, in programma il 14 maggio, alcuni Comuni interessati dal passaggio dai ciclisti hanno deciso di chiudere le scuole. Si tratta dei Comuni di Palma Campania, Pomigliano d'Arco e Casoria.Sarebbero in corso.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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