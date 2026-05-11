Giorgia Rossi ha dichiarato di essere disponibile ad interpretare un ruolo in un film, aggiungendo di aver già chiesto a un noto produttore cinematografico di essere chiamata. Ha anche espresso un interesse a partecipare come ospite tra i grandi del passato, citando Maradona come figura che le sarebbe piaciuto incontrare. La giornalista ha condiviso queste intenzioni durante un'intervista, senza fornire dettagli sul progetto cinematografico.

Giorgia Rossi: “Ruolo in un film? Accetterei, anzi chiedo a De Laurentiis di chiamarmi, un ospite tra i grandi del passato? Sicuramente Maradona mi sarebbe piaciuto”. Giorgia Rossi si è innamorata del calcio grazie al nonno, ma con il calcio giocato non riesce ad esprimersi. Giorgia, conduttrice e giornalista di Dazn, si racconta e non nasconde i suoi sogni, da quello di salire sul palco di Sanremo a quello di recitare in un film, ma il focus resta il suo lavoro attuale. Con il pallone al centro di tutto. Del resto il calcio è uno ‘spaccato’ della vita ed appartiene al mondo dello spettacolo Giorgia, conduttrice di DAZN, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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