Ginger Caimi ancora tra le grandi | l' azzurra in Messico assieme a Caponera e Nesti

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mazatlán si è concluso il Mexi Log Fest, evento di riferimento per i longboarder con oltre cento atleti invitati provenienti da varie nazioni. Tra i partecipanti figura anche un’azzurra che, insieme a due concorrenti internazionali, ha preso parte alla competizione. La manifestazione ha visto le onde della località messicana come scenario principale per le sfide tra gli sportivi.

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Non è una tappa del campionato del mondo, non si accumulano punti importanti né si vincono medaglie. E non c’è dietro la solita perfetta organizzazione di una gara professionistica fatta di dirette streaming e foto e video a favore del pubblico. Siamo in Messico, a Mazatlán, stato del Sinaloa: in questo piccolo paese della costa Pacifica, mille chilometri dalla capitale, qui ancora chiamata DF (Distrito Federal), si accendono le luci del surf. Nei giorni scorsi si è conclusa la settimana del Mexi Log, il festival di surf dedicato al longboard. Sette giorni di eventi, concerti, mostre e, ovviamente, tante ore spese in acqua con i migliori atleti del mondo, arrivati qui non attraverso qualificazioni, ma su invito, per una gara che in undici anni di storia si è creata uno spazio importante nel mondo agonistico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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