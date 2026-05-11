Gf Vip tutti contro Francesca Manzini | cosa sta succedendo nella Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip si registrano nuove tensioni con alcuni concorrenti che si scontrano tra loro. A pochi giorni dalla fine del reality, il clima si fa sempre più caldo, soprattutto dopo un acceso confronto tra due partecipanti. La discussione ha attirato l’attenzione di altri concorrenti, contribuendo a creare un’atmosfera complessa tra i presenti. La situazione sembra essere al centro dell’attenzione dei telespettatori e dei media.

(Adnkronos) – Ancora tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A pochi passi dalla finale il clima tra i concorrenti è sempre più acceso, in particolare dopo il duro confronto tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. La discussione è nata da un episodio che ha coinvolto Raul Dumitras. Secondo il racconto di Manzini, Raul le avrebbe tolto con forza le mani dalla bocca per darle un bacio a stampo. Una versione che però non ha convito gli altri concorrenti della Casa, molti dei quali l'hanno accusata di aver costruito una strategia contro Raoul, così come è successo qualche settimana fa con Marco Berry. Dal canto suo, Manzini ha respinto le accuse.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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