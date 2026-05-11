Nella casa del GF Vip 8, Francesca Manzini e Raul Dumitras si sono scambiati un bacio che, inizialmente, è stato interpretato come un gesto leggero e divertente. La scena ha suscitato reazioni tra i coinquilini e il pubblico, portando a discussioni sui limiti e le dinamiche all’interno del reality. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei partecipanti e sulla gestione degli affetti in un contesto televisivo.

Francesca Manzini e Raul Dumitras si sono scambiati un bacio nella casa del GF VIP 8, inizialmente considerato un gesto ludico. Tuttavia, la reazione di Francesca ha scatenato un acceso dibattito nella Casa. Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno criticato duramente la Manzini, accusandola di voler apparire come una vittima. La tensione tra i concorrenti è salita, portando a scontri accesi e dichiarazioni forti. Il cachet di Alessandra Mussolini aumenta dopo l’arrivo in finale GF VIP 8: le parole di Francesca Manzini sul bacio con Raul Dumitras. Durante un party a tema organizzato dagli autori del GF Vip, Francesca e Raul si sono scambiati un bacio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF Vip 8: Francesca Manzini e Raul Dumitras si baciano ma scoppia la polemica

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