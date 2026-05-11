Genova il flop del pregiudizio e il silenzio dei fischietti anti-alpini

A Genova si è svolta una manifestazione che ha attirato l’attenzione per il basso coinvolgimento di alcuni gruppi di protesta e per la mancanza di fischietti anti-alpini. Nonostante le aspettative, i partecipanti si sono presentati in modo pacifico e senza incidenti. La presenza delle forze dell’ordine è stata consistente, ma non si sono verificati scontri o situazioni di tensione. La giornata si è conclusa senza particolari eventi di rilievo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 11 mag – Incredibile per gli antifascisti, ma è esistita una Genova “normale”. Quella del porto e dei vicoli che erano accessibili persino a un “vecchio professore” che in un portone cerca quella che può dargli una lezione, quella che di giorno chiama con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle sue voglie. Potrebbe tranquillamente essere Marinella, ingentilita in Bocca di rosa o Jamina incontrata in Via del Campo. Una città in cui le stanze che fin ad allora contenevano il cielo e che quando un uomo si unisce a una donna – è una metafora per descrivere un orgasmo – arriva addirittura a non avere più pareti.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Genova, il flop del pregiudizio e il silenzio dei fischietti anti-alpini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Genova, arrivano gli Alpini per la loro adunata e le transfemministe propongono i fischietti per segnalare eventuali molestie Argomenti più discussi: Alpini a Genova, l’altro lato della medaglia. Per noi ristoratori è un flop, lavorano solo gli stand delle p…; Cose che non trovate da altre parti: mappa del reddito e dell'odio online, flop Carlo Felice e navi che inquinano; Genova, cane bloccato su un tetto al Molo: lo salvano i vigili del fuoco; Alpini a Genova, con la Vespa di famiglia rende omaggio alle Penne nere. Hanno lunga tradizione di finanziamento di film flop di area a nostre spese. Sono riusciti a finanziare perfino gli ELKAN, noti indigenti, e il marito della Silvia Salis anche lui di area.. - x.com x.com Daily front row stalls tickets R&J - Reddit reddit