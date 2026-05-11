Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un caso di decesso attribuito all'hantavirus, coinvolgendo una donna sposata con un attore ormai scomparso. La coppia era residente in una zona rurale, dove si sono verificati i primi sintomi. Le autorità sanitarie hanno confermato che il decesso della donna è stato causato dall'infezione da hantavirus, malattia rara e poco nota spesso collegata a roditori selvatici.

Per anni l'hantavirus è rimasto confinato alle cronache mediche e ai rapporti sanitari, una malattia rara, poco conosciuta, associata soprattutto a roditori selvatici e ambienti isolati. Oggi, però, il virus è tornato improvvisamente alla ribalta a causa di un focolaio rilevato su una nave da crociera, la MV Hondius, che ha causato sospetti casi di contagio e decessi. Ma già più di un anno fa, nell'inverno 2025, l'hantavirus fu al centro dell'attenzione mondiale dopo il caso che aveva coinvolto l'attore statunitense Gene Hackman, 95 anni, e la moglie Betsy Arakawa, 65 anni. Secondo quanto è emerso dalle indagini medico-legali, Arakawa sarebbe morta l'11 febbraio 2025 per una sindrome polmonare da hantavirus, una grave infezione respiratoria provocata dal contatto con roditori infetti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gene Hackman, la moglie Betsy uccisa dall'hantavirus: la scoperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono morti di hantavirus: oggi l’infezione spaventa il mondoA seguito della recente epidemia di hantavirus, ripercorriamo la tragedia che ha portato via l'attore e sua moglie, trovati morti nella loro causa a...

Gene Hackman e la moglie, scoperta sconvolgente! Di cosa sono morti davveroPer anni l’hantavirus è rimasto un tema quasi esclusivo della medicina specialistica, confinato alle pubblicazioni scientifiche e ai rapporti...

Argomenti più discussi: Hantavirus, un anno fa causa morte del premio Oscar Gene Hackman e della moglie; Spagna, nave con Hantavirus: 3 morti a bordo. Forse attraccherà alla Canarie per curare i contagiati; Bambina nasce in auto sulla corsia d'emergenza dell'autostrada VIDEO; Hantavirus, il capitano della Hondius annuncia la morte di un passeggero VIDEO.

Gene Hackman, un anno fa la morte dell’attore e di sua moglie per l’Hantavirus x.com

Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono morti di hantavirus: oggi l’infezione spaventa il mondoA seguito della recente epidemia di hantavirus, ripercorriamo la tragedia che ha portato via l'attore e sua moglie, trovati morti nella loro causa a seguito ... fanpage.it