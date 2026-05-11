Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono morti di hantavirus | oggi l'infezione spaventa il mondo

Un noto attore e la sua moglie sono deceduti a causa di un'infezione da hantavirus, scoperta recentemente. La coppia è stata trovata senza vita nella loro abitazione, segnando un dramma che ha suscitato attenzione internazionale. Con questa vicenda, si torna a parlare di questa malattia, che in questi giorni sta causando preoccupazioni a livello globale.

A seguito della recente epidemia di hantavirus, ripercorriamo la tragedia che ha portato via l'attore e sua moglie, trovati morti nella loro causa a seguito proprio dell'infezione che oggi sta spaventando il mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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