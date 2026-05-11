La Generazione Z si divide tra chi preferisce lavorare in ufficio e chi sceglie mestieri manuali, riflettendo cambiamenti nelle scelte professionali. Le decisioni sulla carriera non sono più influenzate unicamente dal prestigio, ma anche da altri fattori. Questa divisione si manifesta in diversi settori e si evidenzia nei trend di occupazione e formazione. Le preferenze tra lavoro in ambienti strutturati e attività pratiche riflettono le diverse aspettative di questa fascia di età.

«Oggi molte professioni tecniche soffrono di un problema di percezione: sono viste con gli occhi del passato mentre funzionano già con logiche del futuro. È come se ci fosse uno scarto tra ciò che questi lavori sono diventati e come vengono ancora immaginati. La Gen Z si trova esattamente in mezzo a questo bivio, divisa tra nuove opportunità e aspettative consolidate. Con l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale anche questi ruoli stanno evolvendo rapidamente, richiedendo competenze sempre più ibride. Superare stereotipi e rendere queste trasformazioni più visibili è oggi la vera sfida» aggiunge in merito Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gen Z divisa in due: il futuro è in ufficio o nei mestieri manuali?

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