Nelle ultime ore un altro dettaglio, estratto dai quotidiani dall’informativa dei carabinieri, ha tenuto banco nel racconto mediatico sul delitto di Garlasco. I militari avevano rinvenuto un bigliettino gettato in un’isola ecologica da Andrea Sempio, contenente un elenco di parole che terminavano con la scritta “assassino“. Liborio Cataliotti ha spiegato questo elemento in un video inviato all’Ansa: “L’appunto era preso da Sempio funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti“. La spiegazione di Liborio Cataliotti I movimenti del 26 febbraio 2025 Il bigliettino era un riferimento al delitto di Garlasco?...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Cataliotti spiega il biglietto di Sempio con la scritta "assassino": "Scaletta per uno spettacolo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco, il legale di Sempio: "Biglietto con 'assassino' è una scaletta per uno spettacolo""È la rappresentazione di una scaletta di un video che avrebbe dovuto girare Andrea Sempio a beneficio di uno spettacolo" così l'avvocato Liborio...

Garlasco, il legale di Sempio: "Biglietto con 'assassino' è una scaletta per spettacolo""È la rappresentazione di una scaletta di un video che avrebbe dovuto girare Andrea Sempio a beneficio di uno spettacolo" così l'avvocato Liborio...

Argomenti più discussi: Garlasco, Cataliotti spiega il biglietto di Sempio con la scritta assassino: Scaletta per uno spettacolo; Garlasco, l'avvocato Cataliotti risponde stizzito a Rinaldi: Mamma di Sempio nel panico? Vorrei vedere, gran prova...; Quarto Grado: Delitto di Garlasco, Liborio Cataliotti: Manca un tentativo di violenza sessuale Video; Garlasco, l’avvocato Cataliotti: Sempio commentava un programma tv, smonteremo tutte le accuse.

Liborio #Cataliotti è un grandissimo avvocato. MA A TUTTO C’È UN LIMITE. Che il bigliettino con scritto ASSASSINO fosse la scaletta di uno spettacolo teatrale a regia #Sempio è una tesi ASSURDA. Neppure lui ci crede. A tutto c’è un limite. #Garlasco - x.com x.com

Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. - Reddit reddit