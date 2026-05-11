Galleria Fara interventi sulla pavimentazione per il Giro d' Italia | come cambia la viabilità
Nella zona della Destra Tagliamento, proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in vista della tappa del Giro d'Italia. Sono stati effettuati interventi sulla pavimentazione per migliorare le condizioni delle strade e garantire l’adeguamento alla viabilità temporanea legata alla corsa. La viabilità locale subirà alcune modifiche durante le operazioni di manutenzione, che continueranno fino alla conclusione degli interventi.
In vista della tappa del Giro d'Italia proseguono gli interventi di manutenzione del manto stradale nella zona della Destra Tagliamento. Il prossimo lavoro prevede il ripristino delle pavimentazioni all’interno della Galleria Fara. Un'attività che, come si legge nell'ordinanza, si svolgerà.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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