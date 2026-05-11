Gaeta il Tar Latina annulla la proroga di tutte le concessioni balneari

Il Tribunale amministrativo regionale di Latina ha deciso di annullare tutte le proroghe delle concessioni balneari nel Comune di Gaeta. La decisione, depositata oggi con la sentenza n.562, arriva in seguito a un ricorso presentato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La sentenza riguarda tredici provvedimenti adottati dal Comune, relativi all'approvazione di progetti di finanza, e avviene nel contesto di una procedura giudiziaria in corso.

Gaeta, 11 maggio 2026 – Il Tar Latina (II Sezione), con la sentenza n.562 depositata oggi, ha accolto un ricorso proposto dall’Autorità garante delle concorrenza e del mercato, ed ha annullato tredici provvedimenti del Comune di Gaeta di approvazione di progetti di finanza (project financing). La sentenza ha rilevato la violazione dei principi europei di pubblicità, trasparenza, par condicio e massima partecipazione, sancendo l’obbligo del Comune di espletare una gara pubblica. La sentenza ha anche annullato l’atto con cui il Comune, in data primo aprile 2025, ha disposto la ‘proroga generalizzata’ sino al 30 settembre 2027 delle concessioni già prorogate ai 13 concessionari uscenti, nonché di tutte le altre concessioni balneari del territorio del Comune.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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