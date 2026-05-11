Fulminacci ha tenuto un concerto acustico nel quartiere di Trastevere, attirando un grande pubblico. L’evento, organizzato tramite un post sui social, si è svolto in modo improvvisato e ha visto il cantautore esibirsi con la chitarra in mano. La performance ha coinvolto molti residenti e visitatori, che si sono radunati spontaneamente per ascoltare dal vivo le canzoni. La serata si è conclusa con il quartiere in coro, creando un’atmosfera di festa.

Fulminacci infiamma Trastevere: bagno di folla a sorpresa per il cantautore di Stupida Sfortuna. Il live acustico nato da un appuntamento social diventa magia: chitarra in spalla e quartiere in coro. Bastano uno strumento, un post su Instagram e le strade di Trastevere si trasformano in un’arena a cielo aperto. Il 10 maggio, alle ore 19.00 Fulminacci ha regalato ai fan un live intimo e inaspettato, trasformando il cuore della Capitale in un bagno di folla. L’appuntamento social che ha fatto centro Nel pomeriggio l’artista romano aveva lanciato l’invito sui social: “Ci vediamo a Trastevere, portatevi la voce”. Nessuna prevendita, nessun palco. Solo un orario e un quartiere.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Fulminacci a Trastevere, il live show improvvisato è un successo strepitoso

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