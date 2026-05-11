Due anziani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Roma dopo che la loro moto si è scontrata con un’auto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma si sa che uno dei due anziani è stato trasportato in ospedale insieme all’altro ferito. La polizia sta indagando sul coinvolgimento di un giovane che, poco prima, aveva tentato di scappare a tutta velocità in via Chiabrera.

? Punti chiave Come hanno fatto i due anziani a finire coinvolti nello scontro?. Chi era il giovane protagonista della fuga spericolata in via Chiabrera?. Perché l'auto privata ha ignorato lo stop colpendo la pattuglia?. Quali sono le condizioni cliniche della donna trasportata al San Camillo?.? In Breve Conducente di 73 anni ferito con 30 giorni di prognosi medica.. Donna di 72 anni trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo.. 18enne del Bangladesh arrestato dopo inseguimento in via Chiabrera.. Polizia Locale di Roma Capitale effettua rilievi in zona Marconi.. Un inseguimento violento in via Chiabrera, nella zona Marconi, ha causato domenica mattina lo scontro tra un’auto privata e la pattuglia dei Carabinieri, lasciando due persone ferite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga in moto e scontro con l’auto: due anziani feriti a Roma

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