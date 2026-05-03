Roma scontro auto-moto sul Gra | due feriti

Oggi, domenica 3 maggio, si è verificato un incidente sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza del km 54,900, in carreggiata interna. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, coinvolte in uno scontro tra un'auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai feriti e gestito la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Un incidente si è verificato oggi domenica 3 maggio sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza del km 54,900 in carreggiata interna. Lo comunica l'Anas spiegando che nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto e una moto, con il ferimento di due persone: per le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità è stata disposta la chiusura di una corsia, con rallentamenti nel tratto interessato. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Webmagazine24.it Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti Notizie correlate Tragedia sul Gra all’altezza Ostiense: scontro auto-moto, un mortoRoma, 19 febbraio 2026 – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull’A90 Grande Raccordo Anulare , altezza Ostiense, dove il traffico... Leggi anche: Scontro tra auto e moto a Sona: due feriti gravi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente tra auto e moto: grave centauro trasportato in eliambulanza; Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello; Scontro tra auto e moto a Lambrugo: ferito un 74enne; Gravissimo incidente stradale tra auto e moto alle porte di Roma. Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enneLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enne ... tg24.sky.it Roma incidente sul Gra, automobilista si ferma per prestare soccorso dopo uno scontro ma un'altra auto lo travolge: un morto e tre feritiL'incidente è avvenuto intorno alle 5.15 sulla carreggiata interna del Raccordo anulare, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Sabato sera a Nettuno un motociclista ha perso la vita ... roma.corriere.it Quando torna in campo #Sinner dopo Madrid: c'è Roma nel mirino di Jannik x.com Un nuovo collegamento intercontinentale segna un passaggio rilevante nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, aprendo una rotta diretta fino a oggi mai operata tra Roma e il Texas, Stati Uniti d’America. #ItaAirways annuncia l’avvio del primo volo diretto tra #Roma facebook