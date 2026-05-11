Su Paramount+ è in corso la quarta stagione di From, una di quelle serie tv che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Recentemente, gli attori Catalina Sandino Moreno e Scott McCord hanno condiviso alcune informazioni sul loro lavoro e sulla produzione. La serie si distingue per il suo tono inquietante e per le atmosfere tese che caratterizzano ogni episodio. Entrambi gli attori hanno parlato delle sfide affrontate nel dare vita ai loro personaggi.

Su Paramount + è in corso la quarta stagione di From. Abbiamo chiesto a Catalina Sandino Moreno e Scott McCord qualche curiosità sulla serie più inquietante degli ultimi anni. Sviluppato dai produttori esecutivi di Lost, Jack Bender e Jeff Pinkner, From è senza dubbio uno degli show più intriganti e avvincenti degli ultimi anni. In perfetto equilibrio tra horror, mistero e dramma psicologico, la serie ci trascina in un luogo senza tempo dove un gruppo di malcapitati si ritrova intrappolato senza alcuna via di fuga, braccato da inquietanti mostri notturni e tormentato da strazianti verità emerse stagione dopo stagione. Con la quarta stagione da poco approdata su Paramount+, il livello di tensione e la qualità narrativa si confermano altissimi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - From 4: Catalina Sandino Moreno e Scott McCord svelano l'anima della serie tv

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