Formazione sull’intelligenza artificiale la Gilda | No a obblighi fuori dal contratto

La Federazione Gilda Unams ha commentato le recenti segnalazioni di scuole che indicano corsi sulla formazione sull’intelligenza artificiale come obbligatori per i docenti. La questione riguarda programmi formativi collegati in modo generico all’AI Act europeo, con alcuni istituti che li considerano obbligatori. La federazione ha sottolineato che tali corsi non devono essere imposti come obbligatori al di fuori del contratto di lavoro.

La Federazione Gilda Unams interviene sul tema della formazione dei docenti sull’intelligenza artificiale, dopo le segnalazioni arrivate da diverse scuole riguardo a corsi indicati come obbligatori e collegati, in modo generico, all’AI Act europeo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bilancio 2026: 50 milioni per la formazione sull’intelligenza artificiale per tutti e la trasformazione industriale guidata dal comitatoil bilancio 2026 presenta una serie di misure dedicate all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di accelerare l’adozione dell’IA nell’industria,...

Imprese e innovazione: la Camera di Commercio lancia la formazione gratuita sull'intelligenza artificialeL'intelligenza artificiale entra nelle piccole e medie imprese delle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli.

Argomenti più discussi: Imprese e innovazione: la Camera di Commercio lancia la formazione gratuita sull'intelligenza artificiale; AI responsabile: a Pisa tre nuovi corsi online gratuiti su privacy, equità e trasparenza dell'AI; Corso AI: Intelligenza Artificiale in Ufficio; L'intelligenza artificiale entra nelle aule italiane, ma gli insegnanti non sanno come gestirla.

Oggi a Mestre con Apiqa Veneto la prima tappa territoriale del percorso di formazione sull’Intelligenza Artificiale. Confronto e sperimentazione con delegat? e dirigent? @CgilVeneto su IA, lavoro e contrattazione. #APIQA #CGIL #IntelligenzaArtificiale #Lavor x.com

Da dove stai imparando riguardo agli strumenti e tecniche di intelligenza artificiale? reddit