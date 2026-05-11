Flick la gioia più grande nel giorno più buio e quell' abbraccio della famiglia blaugrana

Il tecnico del Barcellona ha celebrato la vittoria in Liga dopo aver battuto il Real Madrid nel Clasico, poche ore dopo aver subito un grave lutto familiare. La squadra ha conquistato il titolo nazionale, mentre il tecnico ha condiviso il momento di gioia con la famiglia e i tifosi. L’intera giornata si è conclusa con festeggiamenti e abbracci, in una cornice di grande emozione.

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Domenica pomeriggio la ricerca del nome del padre di Hansi Flick, deceduto qualche ora prima, non aveva dato alcun esito. Il web, sempre generoso, non aveva prodotto risultati, nemmeno sull’età. Eppure Hans, questo il nome di Flick senior che abbiamo appreso grazie allo speaker del Camp Nou, è stato fondamentale nella vita di suo figlio. Curiosamente anche in Germania nessuno ha mai tracciato un profilo approfondito sul padre del tecnico del "sextete" del Bayern, poi ct della nazionale. Hans è morto a 82 anni: quando è nato Hansi, ne aveva 21, e la sua compagna appena 16. È stata lei a dare la notizia all’allenatore del Barcellona all’alba di domenica mattina, il giorno del Clásico che poteva dare ad Hansi la sua seconda Liga in due anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Flick, la gioia più grande nel giorno più buio e quell'abbraccio della famiglia blaugrana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arafta | 81–100. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Notizie correlate Famiglia nel bosco, Murelli (Lega): "Nel giorno della festa della mamma, scelta del tribunale appare ancora più dura"“Nel giorno della Festa della mamma, la decisione del tribunale di tenere separata la famiglia stride ancora di più e lascia un forte senso di...