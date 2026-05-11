Fiumicino addio allo storico vivaio Eden Garden | svendita totale non è un fake per chiusura attività

A Fiumicino, il vivaio Eden Garden chiude definitivamente, con una svendita totale delle piante e dei materiali presenti. La vendita riguarda tutti i prodotti disponibili e non si tratta di una promozione temporanea o di una semplice operazione di marketing. La chiusura dell’attività è ufficiale e la vendita avviene a prezzi ridotti, senza altre finalità apparenti.

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Fiumicino – Non è la solita promozione stagionale e nemmeno una di quelle operazioni di marketing a cui la pubblicità ci ha abituati con cadenza settimanale. Questa volta, varcare il cancello di via Trincea delle Frasche significa assistere all’atto finale di una storia iniziata nel lontano 1991. Fabrizio Pagliuca, storico titolare del vivaio Eden Garden a Fiumicino, conosciuto scherzosamente come “il sindaco dell’Isola Sacra”, ha deciso di abbassare definitivamente la serranda. La scelta, ponderata e dettata dal desiderio di godersi il meritato riposo, porta con sé una svendita totale che mira a svuotare completamente ogni angolo del negozio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio allo storico falegname GasperoniGrande dolore a Savignano e nel mondo cattolico, non solo locale, ha suscitato la scomparsa di Gabriele Gasperoni, 81 anni, residente in Borgo San... Leggi anche: Apre nuova attività commerciale. Gioielleria Eden Gold