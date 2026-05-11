Finanza integrata e digitalizzazione | driver di crescita per le imprese | l' incontro nella sede di Sicindustria
Martedì 12 maggio alle 10 si terrà un incontro presso la sede di Sicindustria, dedicato alla relazione tra finanza integrata e digitalizzazione come strumenti di crescita per le imprese. L'evento mira a sostenere le piccole e medie imprese e le startup nei loro percorsi di sviluppo, focalizzandosi sull'integrazione tra strumenti di finanza agevolata e innovazione tecnologica. Saranno presenti rappresentanti di enti e istituzioni coinvolti nel settore.
Supportare le pmi e le startup nei percorsi di crescita, favorendo l’integrazione tra strumenti di finanza agevolata e innovazione tecnologica: è questo l’obiettivo dell’incontro “Finanza integrata e digitalizzazione: driver di crescita per le imprese”, in programma martedì 12 maggio, alle 10.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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