Finanza integrata e digitalizzazione | driver di crescita per le imprese | l' incontro nella sede di Sicindustria

Martedì 12 maggio alle 10 si terrà un incontro presso la sede di Sicindustria, dedicato alla relazione tra finanza integrata e digitalizzazione come strumenti di crescita per le imprese. L'evento mira a sostenere le piccole e medie imprese e le startup nei loro percorsi di sviluppo, focalizzandosi sull'integrazione tra strumenti di finanza agevolata e innovazione tecnologica. Saranno presenti rappresentanti di enti e istituzioni coinvolti nel settore.

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