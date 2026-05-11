Il governo ha iniziato a rendere pubblici alcuni documenti precedentemente nascosti riguardanti incontri e avvistamenti di oggetti volanti non identificati. La manovra ha suscitato diverse reazioni, con alcuni che la considerano un tentativo di trasparenza e altri che la vedono come una mossa strategica senza risposte definitive. La pubblicazione riguarda una prima serie di file, mentre restano ancora molti dettagli riservati.

Il Pentagono ha avviato il rilascio della prima tranche di file secretati sui cosiddetti Unidentified Aerial Phenomenon (fenomeni aerei non identificati), termine ufficiale con cui l’Aviazione statunitense (Usaf) classifica quelli che universalmente sono noti come Ufo (oggetti volanti non identificati), e la nuova mossa dell’amministrazione di Donald Trump sta già facendo discutere. La comunità ufologica degli Stati Uniti da tempo aspettava con ansia quello che molti preannunciavano come un momento di svolta epocale e potenzialmente rivelatorio di chissà quale fenomeno arcano e sconosciuto. Trump e il capo del Pentagono Pete Hegseth si sono...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - File sugli Ufo rilasciati: operazione-trasparenza o operazione-abbaglio?

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“Cosa si vede davvero”. Pubblicati dal Pentagono i primi file sugli UFOPer anni è stato uno dei temi più discussi, inseguito da appassionati, curiosi e teorici del mistero.

Argomenti più discussi: Stati Uniti: Pentagono comincia a pubblicare documenti e video che parlano degli Ufo; Il Pentagono pubblica i primi documenti sugli Ufo: Ora il pubblico decida a che cosa credere; Trump: rilasciati i primi file governativi sugli Ufo; Il governo degli Stati Uniti ha rilasciato gli Ufo Files.

Tra i file sugli Ufo rilasciati in queste ore, sicuramente questa narrazione è quella più affascinante #metacognizione #ufotwitter x.com

Files sugli UFO saranno rilasciati domani alle 8. Ho bisogno di preghiere. reddit

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