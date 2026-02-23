Sanremo dalle giurie all' effetto karaoke | tutto quello che c' è da sapere sul Festival

Il Festival di Sanremo ha attirato l’attenzione con le decisioni delle giurie e le performance di artisti come Cal Yaman e Irina Shayk. La manifestazione ha suscitato discussioni tra conduttori e pubblico, mentre le attrazioni collaterali coinvolgono anche momenti di karaoke e partecipazioni speciali. La kermesse si presenta come un evento ricco di sorprese, con molte attività che coinvolgono anche il pubblico presente. La serata continua con nuove esibizioni e interventi sul palco.

