Far filò – Raccontarsi e scrivere insieme over 60
Da tempo immemorabile, il termine “far filò” indicava un momento di incontro tra vicini, amici e parenti per scambiarsi storie, discutere e condividere esperienze di vita. Questa tradizione si svolgeva in ambienti domestici o spazi informali, creando un’occasione di socialità e di trasmissione di memorie. Oggi, questa pratica viene rievocata e rivisitata in iniziative che coinvolgono persone di varie età, con l’obiettivo di mantenere vivo il senso di comunità.
Un tempo “far filò” era il ritrovarsi tra vicini, amici e parenti per chiacchierare, condividere storie e tramandare esperienze di vita. Questo percorso riprende quello spirito: uno spazio accogliente in cui incontrarsi, parlare, ricordare e dare forma ai propri vissuti attraverso la scrittura.🔗 Leggi su Veronasera.it
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