Jannik Sinner ha scelto un look in verde salvia e oliva, perfetto per il contesto di Montecarlo. La sua scelta di stile si distingue per la semplicità elegante, senza eccessi o dettagli vistosi. La combinazione di colori si adatta all’ambiente raffinato e sofisticato della località, creando un’immagine di sobria raffinatezza. Le immagini di Sinner mostrano come il suo abbigliamento rispetti i canoni del cosiddetto “quiet luxury”.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo gli Australian Open, Jannik Sinner torna con un kit da gara verde anche all'ATP di Montecarlo. Se a Melbourne aveva combinato il senape e l'oliva, a Monaco si è spostato sul verde salviaoliva spezzato dal bianco di calze e cappellino. Una nuance rassicurante che lo mette a suo agio sulla terra rossa (Jim Courier direbbe anche che si abbina bene alla sua carnagione chiara e al colore dei suoi capelli, vedi i commenti in tv fatti a Indian Wells) e che possiamo tranquillamente aggiungere ai nostri kit da gara preferiti in questa classifica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il quiet luxury di Jannik Sinner in verde salvia/oliva è perfetto per Montecarlo

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