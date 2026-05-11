Fabularasa feat Mario Laginha & Patrizia Laquidara

I Fabularasa annunciano il loro tour 2026, chiamato Atlante Tour, che seguirà l’uscita del terzo album di inediti intitolato Atlante. Il gruppo, formato da Luca Basso alla voce, Vito Ottolino alla chitarra, Leopoldo Sebastiani al basso e Giuseppe Berlen alla batteria, sarà affiancato dai musicisti ospiti Mario Laginha e Patrizia Laquidara. Dopo vent’anni di attività, i Fabularasa tornano a proporre nuova musica e live.

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