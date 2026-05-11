Fabularasa feat Mario Laginha & Patrizia Laquidara
I Fabularasa annunciano il loro tour 2026, chiamato Atlante Tour, che seguirà l’uscita del terzo album di inediti intitolato Atlante. Il gruppo, formato da Luca Basso alla voce, Vito Ottolino alla chitarra, Leopoldo Sebastiani al basso e Giuseppe Berlen alla batteria, sarà affiancato dai musicisti ospiti Mario Laginha e Patrizia Laquidara. Dopo vent’anni di attività, i Fabularasa tornano a proporre nuova musica e live.
ATLANTE TOUR 2026 FABULARASALuca Basso, voce – Vito Ottolino, chitarra – Leopoldo Sebastiani, basso – Giuseppe Berlen, batteriaFeat MARIO LAGINHA & PATRIZIA LAQUIDARAA vent’anni dalla nascita, i Fabularasa tornano a tracciare rotte nuove con «Atlante», terzo album di inediti che segna la fine di.🔗 Leggi su Baritoday.it
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