La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 si terrà martedì 12 maggio nella Wiener Stadthalle di Vienna. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai2, coinvolgendo diversi artisti in gara. La manifestazione si svolge in Austria e rappresenta una delle più importanti competizioni musicali europee. La semifinale sarà seguita da una seconda fase di selezione, con la finalissima prevista nei giorni successivi.

Si accendono le luci sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda martedì 12 maggio su Rai2. Un’edizione storica – e’ il 70° anniversario della manifestazione – che riporta il concorso nella capitale austriaca, già sede nel 1967 e nel 2015, e che si presenta fin da subito come un altro “show dei record”. La prima semifinale sarà trasmessa dalle 21.00 su Rai2, preceduta alle 20.15 da una speciale “Anteprima Eurovision”. Alla conduzione della versione italiana ci saranno Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. Dieci i posti disponibili per la finale di sabato 16 maggio, quindici le nazioni in gara nella prima semifinale.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - EUROVISION SONG CONTEST 2026: PRIMA SEMIFINALE SU RAI2 DELL’EVENTO DEI RECORD

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Eurovision 2026: Semi-final 1 - My Top 15 (Based on Rehearsals)

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