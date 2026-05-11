Secondo fonti vicine all’organizzazione, Israele potrebbe decidere di non partecipare all’Eurovision 2026 e di spostarsi verso la nuova edizione prevista in Asia. La decisione non è ancora ufficiale, ma si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento. La scelta sarebbe legata a una possibile adesione alla manifestazione musicale che si sta sviluppando nel continente asiatico.

Israele potrebbe lasciare l’ Eurovision per “trasferirsi” nella nuova edizione che sta nascendo in Asia. Lo riporta Ynet citando due fonti, secondo cui la proposta è stata sollevata e discussa, con tentativi di sondare il parere dei Paesi che hanno già aderito ad Eurovision Asia e di quelli che sono in fase di negoziazione per aderire alla nuova manifestazione asiatica. Secondo le stesse fonti però ci sarebbe stata una parziale opposizione, che mette in dubbio il fatto che il trasferimento possa effettivamente andare in porto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision) Eurovision Asia a Bangkok.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eurovision 2026, Israele potrebbe lasciare e trasferirsi nell’edizione asiatica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Four Countries to Boycott Eurovision 2026 Over Israel's Participation

Notizie correlate

Leggi anche: Eurovision 2026, nasce l’edizione asiatica: 10 Paesi in gara a Bangkok

L’Italia di Sal Da Vinci nell’Eurovision 2026 spaccato su Israele, Rai resta salda: “No al boicottaggio”A Eurovision 2026, si accende il dibattito su Israele anche in conferenza stampa; la Rai ribadisce no al boicottaggio e l’inclusione artistica.

Argomenti più discussi: Irlanda, Olanda, Slovenia e Spagna e Islanda boicottano l’Eurovision 2026 per la presenza di Israele; Quello che Eurovision 2026, Israele tra proteste, sicurezza rafforzata e tensioni politiche: Puntiamo alla vittoria; Qualcuno si è accorto che quest’anno c’è l’Eurovision?; Manifestanti iraniani a Eurovision contro Israele e il regime degli ayatollah.

Durante il passaggio del rappresentante di Israele sul turquoise carpet, un ragazzo espone la bandiera della Palestina. #eurovision #escita #eurovision2026 x.com

Dentro la missione di Israele per Eurovision 2026: fischi, boicottaggi, sicurezza e speranze di vittoria reddit