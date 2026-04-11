Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 11 aprile 2026

Oggi, 11 aprile 2026, alle ore 20:30, si è svolta l'estrazione del gioco VinciCasa, che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri da una selezione di quaranta. I numeri vincenti sono stati annunciati durante l'estrazione e pubblicati subito dopo. L'evento si è svolto come ogni sabato sera, attirando l'attenzione di molti giocatori che sperano di realizzare il proprio sogno immobiliare.

Estrazione VinciCasa oggi 11 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 11 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 10 APRILE 2026 ESTRAZIONE 9 APRILE 2026 ESTRAZIONE 8 APRILE 2026 ESTRAZIONE 7 APRILE 2026 ESTRAZIONE 6 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 11 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 11 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 11 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 11 marzo 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025