Quest'estate, la trasmissione televisiva Estate in diretta sarà condotta da Flavio Montrucchio ed Emma D'Aquino, sostituendo i conduttori precedenti Gianluca Semprini e Greta Mauro. La scelta è stata comunicata tramite un articolo pubblicato da Il Difforme. La conduzione sarà affidata a questi due presentatori, senza ulteriori dettagli sul formato o sul contenuto dello show.

Quest'anno alla conduzione di Estate in diretta ci saranno Flavio Montrucchio e Emma D'Aquino, al posto di Gianluca Semprini e Greta Mauro Novità in vista in Rai,Dagospiarivela che si sta lavorando al palinsesto estivo e per l’occasione si sta pensando adEstate in diretta, se l’anno scorso alla conduzione c’eranoGianluca Semprini e Greta Mauro, adesso, anche per quest’anno, ci sarà un nuovo cambiamento. Infatti sarannoFlavio Montrucchio e Emma D’Aquinoa prendere in mano le redini del programma. AEstate in direttadunque subentreranno il conduttore che lo scorso anno ha condotto la fascia mattutina e poi la conduttrice del Tg chel’anno scorso ha condotto Sabato in diretta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Estate in diretta, Montrucchio e D’Aquino verso la conduzione

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