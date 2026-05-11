Essence of rebirth
A Milano si apre una nuova esposizione dedicata all’arte di Marco Grechi, noto come Mark, intitolata Essence of Rebirth. La mostra personale si terrà presso Artemida Gallery dal 15 al 26 maggio, offrendo al pubblico un’occasione per scoprire le sue opere. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, attirando appassionati e visitatori interessati alle espressioni artistiche contemporanee.
Milano si prepara ad accogliere un’esperienza artistica intensa e autentica con la mostra personale di Marco Grechi – Mark, dal titolo Essence of Rebirth, in programma dal 15 al 26 maggio presso Artemida Gallery.L’esposizione presenta circa 30 opere dell’artista, che si distingue per un approccio.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Essence Rebirth
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