Final Fantasy VII Rebirth il codice per scaricare la demo su Switch 2

Square Enix ha reso disponibile una demo di Final Fantasy VII Rebirth per Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PC tramite il Microsoft Store. La versione dimostrativa può essere scaricata attraverso un codice specifico, che permette agli utenti di provare il gioco prima del suo rilascio ufficiale. La disponibilità della demo si aggiunge a un aggiornamento che amplia l'accesso al titolo su diverse piattaforme.

(Adnkronos) – Square Enix ha reso disponibile una versione dimostrativa di Final Fantasy VII Rebirth dedicata alle piattaforme Xbox Series, Nintendo Switch 2 e per il Microsoft Store su PC, ampliando sensibilmente il bacino d'utenza del titolo. Questa prova gratuita permette di affrontare le fasi iniziali dell'avventura fino alla conclusione del secondo capitolo, offrendo uno sguardo ravvicinato al mondo esterno dopo l'abbandono della città di Midgar. I giocatori possono esplorare liberamente le prime aree aperte prima di decidere se proseguire verso le miniere di Mithril, testando con mano le nuove dinamiche di movimento e il sistema di combattimento evoluto.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Final Fantasy 7 Remake is BEYOND Expectations on Nintendo Switch 2 Review & Performance Analysis!

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Final Fantasy 7 Remake Parte 3: come procede lo sviluppo, ci sono ritardi?; Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile con una demo su Nintendo Switch 2 e Xbox; Final Fantasy VII Rebirth: la demo è ora disponibile su Switch 2 e Xbox; Final Fantasy VII: Rebirth demo ora rilasciata sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X.

Final Fantasy VII: Rebirth demo ora rilasciata sia per Switch 2 che per Xbox Series S/XDiventa ancora meglio perché include ore di contenuti, e potrai tenere il tuo salvataggio, quindi è letteralmente un vantaggio. gamereactor.it

Final Fantasy VII Rebirth, la demo è già disponibile su Xbox, Nintendo Switch 2 e PCLa demo di Final Fantasy VII Rebirth è infatti già scaricabile su Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC nella versione Microsoft Store! 4news.it

In occasione del 25esimo anniversario di Final Fantasy X, Square-Enix ha allestito un mini-sito celebrativo (con focus su nuovo merchandise) in cui campeggia l'artwork di questo post, realizzato da Tetsuya Nomura e scelto come simbolo dell'anniversario. http - facebook.com facebook