Escursione guidata con merenda al Roccolo Altore - Colli Euganei

Un'escursione guidata si svolgerà nei Colli Euganei, partendo dalla fonte Canola e passando per la Busa dell'oro, fino a raggiungere il Giardino del Roccolo a Teolo. L'attività prevede anche una sosta per una merenda, consentendo ai partecipanti di godere del paesaggio e delle caratteristiche naturali della zona. L'evento si svolgerà in un percorso accessibile a diversi livelli di camminata.

"Verso il Roccolo Altore: tra la fonte Canola e la Busa dell'oro" - Escursione con merenda al Giardino del Roccolo (Teolo). Un percorso che nasce a Teolo e si inoltra subito nel cuore verde dei Colli Euganei: boschi ombrosi, alberi vetusti, il passaggio alla Fonte Canola e alla costa che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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