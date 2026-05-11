Entra nel giardino e il bulldog lo aggredisce | 81enne trasportato in ospedale in codice giallo

Un uomo di 81 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo essere stato morso da un bulldog inglese nel giardino di un amico. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era entrato nel giardino quando il cane lo ha aggredito, mordendolo alle gambe. L’uomo è caduto a terra mentre il cane continuava ad attaccarlo, ferendolo anche alle braccia.

Entra nel giardino dell’amico e ad accoglierlo c’è un bulldog inglese che lo morsica alle gambe. L’uomo perde l’equilibrio, cade a terra, e il cane continua ad aggredirlo morsicandolo alle braccia. È successo nel primo pomeriggio di lunedì 11 maggio a Brugherio. Vittima dell’aggressione un uomo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Entra nel giardino e il bulldog dell'amico lo aggredisce: 81enne trasportato in ospedale in codice gialloEntra nel giardino dell’amico e ad accoglierlo c’è un bulldog inglese che lo morsica alle gambe.

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