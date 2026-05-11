Entra nel giardino e il bulldog dell' amico lo aggredisce | 81enne trasportato in ospedale in codice giallo

Un uomo di 81 anni è stato soccorso dopo essere stato morso da un bulldog inglese mentre si trovava nel giardino di un amico. Secondo quanto ricostruito, l’anziano ha perso l’equilibrio cadendo a terra mentre il cane gli si scagliava contro, mordendolo alle gambe e successivamente alle braccia. È stato trasportato in ospedale in codice giallo per le ferite riportate.

Entra nel giardino dell’amico e ad accoglierlo c’è un bulldog inglese che lo morsica alle gambe. L’uomo perde l’equilibrio, cade a terra, e il cane continua ad aggredirlo morsicandolo alle braccia. È successo nel primo pomeriggio di lunedì 11 maggio a Brugherio. Vittima dell’aggressione un uomo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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