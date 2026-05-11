Elezioni FIGC la Lega Pro frena | Noi aspettiamo i programmi abbiamo deciso di non schierarci ora Cosa succede

Durante le elezioni della FIGC, la Lega Pro ha annunciato di non voler prendere posizione in questa fase. La decisione è arrivata dopo aver dichiarato di voler attendere la presentazione dei programmi delle diverse candidature prima di impegnarsi ufficialmente. La Lega Pro ha precisato di non essere ancora pronta a schierarsi, preferendo valutare con attenzione le proposte che verranno illustrate nei prossimi giorni.

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