Elezioni a Milano l' avvertimento di Sala | Non è scontata nel 2016 rischiai di perdere
Il sindaco di Milano ha dichiarato che le elezioni nel capoluogo lombardo non sono scontate, ricordando come nel 2016 rischiò di perdere la sua posizione. Pur avendo il centrosinistra un vantaggio nei sondaggi, Sala ha sottolineato che il risultato finale non è ancora deciso. L’intervento è avvenuto durante l’evento “Futuro Direzione Nord”, dove ha espresso cautela rispetto all’esito delle imminenti consultazioni.
Il centrosinistra parte avanti per Palazzo Marino, ma il risultato non è scontato. La pensa così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, intervenendo all'evento “Futuro Direzione Nord”. Centrosinistra favorito“Guardando a tutte le elezioni che ci sono state negli ultimi dieci anni a Milano, il.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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