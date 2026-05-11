Elezioni a Milano l' avvertimento di Sala | Non è scontata nel 2016 rischiai di perdere

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Milano ha dichiarato che le elezioni nel capoluogo lombardo non sono scontate, ricordando come nel 2016 rischiò di perdere la sua posizione. Pur avendo il centrosinistra un vantaggio nei sondaggi, Sala ha sottolineato che il risultato finale non è ancora deciso. L’intervento è avvenuto durante l’evento “Futuro Direzione Nord”, dove ha espresso cautela rispetto all’esito delle imminenti consultazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il centrosinistra parte avanti per Palazzo Marino, ma il risultato non è scontato. La pensa così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, intervenendo all'evento “Futuro Direzione Nord”. Centrosinistra favorito“Guardando a tutte le elezioni che ci sono state negli ultimi dieci anni a Milano, il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Milano Live: tutti i concerti da non perdere nel mese di aprile a Milano

Leggi anche: Milano Live: tutti i concerti da non perdere nel mese di Maggio a Milano

Argomenti più discussi: Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota; Dopo Sala, Majorino rompe il silenzio sulla candidatura a sindaco: Vedremo, ne parleremo; Milano 2027, a Direzione Nord il primo vero confronto tra i possibili candidati sindaco; Elezioni a Cervia, prospettive per la Milano Marittima del domani: se ne parla insieme ad Andrea Corsini.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web