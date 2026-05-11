È un fallimento | disfatta calcistica e campagna elettorale reazioni dopo la retrocessione del Messina

Da messinatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta e la retrocessione in Eccellenza, le reazioni hanno coinvolto anche il mondo politico, trasformando una disfatta sportiva in un episodio che supera i confini del campo. La squadra ha concluso una stagione difficile con uno spareggio decisivo, lasciando insoddisfazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ora, la vicenda si intreccia con le dichiarazioni e le prese di posizione di alcuni rappresentanti locali.

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La retrocessione dell’Acr Messina in Eccellenza, maturata al termine di uno spareggio drammatico e al termine di una stagione complessa, non resta confinata al campo sportivo ma diventa subito terreno politico. Il verdetto arrivato da Ragusa, tra il silenzio dei tifosi giallorossi e la festa dei.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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