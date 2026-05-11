Arezzo, 11 maggio 2026 – , docenti dell’Università di Siena. Il volume è il risultato di una ricerca su un vasto campione di popolazione ed esplora il body shaming come fenomeno che attraversa i linguaggi, gli ambienti di vita e le relazioni sociali, manifestandosi sia in forme esplicite che in modalità sottili e normalizzate. Temi che saranno oggetto di un webinar gratuito curato della casa editrice, che si terrà il 18 maggio alle ore 17, dedicato agli insegnanti di ogni ordine e grado, agli educatori, agli psicologi, e a tutti gli interessati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È stato appena pubblicato nella collana Mondadori università il volume "Body shaming", curato da Laura Occhini, Maria Rita Mancaniello ed Eleonora Pinzuti

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