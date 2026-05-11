Due volte campione, non può essere un caso. Tre anni fa, ha battuto ai punti un avversario molto apprezzato diventando campione dei pesi medi per la prima volta. Con uno stile semplice ma molto efficace, ha dimostrato di poter cambiare le carte in tavola anche contro pronostici sfavorevoli. La sua vittoria ha attirato l’attenzione nel mondo delle arti marziali miste, consolidando la sua posizione tra i atleti più temuti della categoria.

Tre anni fa, quando ha battuto ai punti Israel Adesanya, diventando per la prima volta campione dei pesi medi, Sean Strickland aveva già dimostrato che col suo stile semplice, ma terribilmente efficace poteva ribaltare qualsiasi pronostico sfavorevole. Nella notte di sabato, a UFC 328, Strickland l’ha fatto ancora una volta, con un avversario stilisticamente ancora più ostico come Khamzat Chimaev, che arrivava all’incontro da imbattuto (15-0) contro il quale bookmakers e il pubblico in generale lo davano per spacciato. «Vendo gli incontri», ha risposto Strickland nell’intervista post-match a un giornalista che chiedeva come fosse possibile tutto l’odio sviscerato nella costruzione del match (di cui abbiamo parlato qui ).🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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