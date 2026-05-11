Droghe nel Mediterraneo | Italia e Francia contro i narco-sommergibili

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità italiane e francesi stanno intensificando i controlli nel Mediterraneo per contrastare il traffico di droga attraverso i narco-sommergibili. Le forze di sicurezza si confrontano con le sfide di individuare questi mezzi, spesso avanzati e dotati di tecnologie sofisticate. I cartelli usano nuove strategie per evitare la rilevazione, modificando rotte e tecniche di navigazione. I radar tradizionali risultano meno efficaci contro questi veicoli di nuova generazione.

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? Domande chiave Come possono i radar tradizionali individuare i nuovi narco-sommergibili?. Quali nuove tattiche usano i cartelli per eludere la sorveglianza?. Perché Italia e Francia devono cambiare radicalmente la loro strategia?. Come funzionano le ispezioni in acque internazionali previste dal trattato?.? In Breve Accordo basato su protocolli tecnici del 1990 e Convenzione di Vienna del 1988.. Sequestri di tonnellate di cocaina documentati tra settembre 2025 e gennaio 2026.. Strategia approvata durante la seconda riunione della Coalizione Europea contro le Droghe.. Nuove tattiche criminali rilevate da Europol con imbarcazioni veloci e piccoli sommergibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

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