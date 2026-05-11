Droghe nel Mediterraneo | Italia e Francia contro i narco-sommergibili

Le autorità italiane e francesi stanno intensificando i controlli nel Mediterraneo per contrastare il traffico di droga attraverso i narco-sommergibili. Le forze di sicurezza si confrontano con le sfide di individuare questi mezzi, spesso avanzati e dotati di tecnologie sofisticate. I cartelli usano nuove strategie per evitare la rilevazione, modificando rotte e tecniche di navigazione. I radar tradizionali risultano meno efficaci contro questi veicoli di nuova generazione.

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? Domande chiave Come possono i radar tradizionali individuare i nuovi narco-sommergibili?. Quali nuove tattiche usano i cartelli per eludere la sorveglianza?. Perché Italia e Francia devono cambiare radicalmente la loro strategia?. Come funzionano le ispezioni in acque internazionali previste dal trattato?.? In Breve Accordo basato su protocolli tecnici del 1990 e Convenzione di Vienna del 1988.. Sequestri di tonnellate di cocaina documentati tra settembre 2025 e gennaio 2026.. Strategia approvata durante la seconda riunione della Coalizione Europea contro le Droghe.. Nuove tattiche criminali rilevate da Europol con imbarcazioni veloci e piccoli sommergibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Droghe nel Mediterraneo: Italia e Francia contro i narco-sommergibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Iran, Cipro ringrazia Grecia, Italia, Francia e Spagna per l'aiuto nel Mediterraneo OrientaleIl presidente cipriota Nikos Christodoulides ha sottolineato la necessità di una maggiore mobilitazione da parte dell’Europa, facendo riferimento ai... Mediterraneo: Macron costruisce l’asse Francia-Grecia-Cipro, l’Italia non sfida la TurchiaDa Cipro – La visita del presidente francese Emmanuel Macron a Cipro nei primi giorni di marzo 2026 è stata accompagnata da una retorica solenne:... Argomenti più discussi: FOTO Diocesi Piceno, un forte desiderio di Pace riempie la sala a Grottammare: il racconto; PALAZZO CHIGI * SECONDA RIUNIONE COALIZIONE EUROPEA: FOCUS SU CONTRASTO DROGHE SINTETICHE / TRAFFICO MARITTIMO / FLUSSI FINANZIARI ILLECITI; Narcosommergibili e nuove rotte della cocaina: Italia e Francia serrano i ranghi contro il narcotraffico; Cocaina nei porti europei: dalle Canarie ai terminal minori, come cambiano le rotte atlantiche. Un soldato armato sale a bordo nel buio. L'equipaggio con le mani alzate. Le comunicazioni interrotte. Il Mediterraneo, a 960 chilometri da Gaza, trasformato in acque di occupazione israeliana. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata nella notte. Mentre sc x.com