Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi ATP Roma 2026 | orario canale streaming

Oggi si svolge il match tra il tennista italiano e l’avversario australiano durante l’ATP di Roma 2026. La partita si può seguire in diretta televisiva e in streaming, con orario e canali disponibili sui siti ufficiali e sulle piattaforme di sport. L’obiettivo del tennista italiano è continuare la serie di vittorie in corso e tentare di conquistare per la prima volta il torneo di casa.

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Prolungare la straordinaria serie di vittorie ancora in corso per consolidare il proprio e provare a conquistare per la prima volta il torneo di casa. Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner, numero uno del mondo e finalista della scorsa edizione, affronta l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking ATP. Il match sarà il terzo in programma sul Campo Centrale e non inizierà prima delle 15:00. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-POPYRIN NON PRIMA DELLE 15.00 Al debutto nel torneo, la testa di serie numero 1 ha regolato in due set, molto più combattuti di quanto dica il punteggio, il coriaceo giocatore austriaco Sebastian Ofner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alexander Zverev vs Francisco Cerundolo Highlights | Miami 2026 Notizie correlate Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingProlungare la straordinaria serie di vittorie ancora in corso per consolidare il proprio e provare a conquistare per la prima volta il torneo di casa. Dove vedere in tv Bellucci-Landaluce oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingMattia Bellucci è chiamato al tentativo di maggior spicco della sua carriera tennistica fino a questo momento. Argomenti più discussi: Sinner-Popyrin agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner - Alexei Popyrin agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; IBi 26, Sinner contro Popyrin: dove vedere l'incontro in tv e in streaming. IBi 26, Sinner contro Popyrin: dove vedere l'incontro in tv e in streaming ift.tt/tUEVgLz - x.com x.com Hamad Medjedovic all'arbitro prima di servire per rimanere nella partita: Dì loro di chiudere il becco e lasciarmi servire. Giocherò Arbitro: Ascolta.. Sarà rumoroso. Ci saranno alcune persone che parleranno. Faccio del mio meglio per controllarli. Continua a - Reddit reddit