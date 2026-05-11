Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi ATP Roma 2026 | orario canale streaming
Oggi si svolge il match tra il tennista italiano e l’avversario australiano durante l’ATP di Roma 2026. La partita si può seguire in diretta televisiva e in streaming, con orario e canali disponibili sui siti ufficiali e sulle piattaforme di sport. L’obiettivo del tennista italiano è continuare la serie di vittorie in corso e tentare di conquistare per la prima volta il torneo di casa.
Prolungare la straordinaria serie di vittorie ancora in corso per consolidare il proprio e provare a conquistare per la prima volta il torneo di casa. Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner, numero uno del mondo e finalista della scorsa edizione, affronta l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking ATP. Il match sarà il terzo in programma sul Campo Centrale e non inizierà prima delle 15:00. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-POPYRIN NON PRIMA DELLE 15.00 Al debutto nel torneo, la testa di serie numero 1 ha regolato in due set, molto più combattuti di quanto dica il punteggio, il coriaceo giocatore austriaco Sebastian Ofner.🔗 Leggi su Oasport.it
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Hamad Medjedovic all'arbitro prima di servire per rimanere nella partita: Dì loro di chiudere il becco e lasciarmi servire. Giocherò Arbitro: Ascolta.. Sarà rumoroso. Ci saranno alcune persone che parleranno. Faccio del mio meglio per controllarli. Continua a - Reddit reddit