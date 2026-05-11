Oggi, nel torneo ATP di Roma, Andrea Pellegrino sfiderà Tiafoe in un match che si svolgerà su uno dei campi principali. Pellegrino, dopo aver superato le qualificazioni, è riuscito a raggiungere il terzo turno, mentre Tiafoe è tra i favoriti del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming su piattaforme ufficiali. L’orario e i canali di visione sono già stati comunicati.

Il colpo a sorpresa Andrea Pellegrino l’ha già firmato arrivando dalle qualificazioni al terzo turno. Ora cercherà di sfruttare la fortuna che gli è toccata in sorte dopo l’infortunio che ha costretto al ritiro il francese Arthur Fils dopo quattro game due giorni fa. Certo, l’ostacolo è importante. E si chiama Frances Tiafoe. LA DIRETTA LIVE DI PELLEGRINO-TIAFOE (2° MATCH DALLE 11.00) Età abbastanza simile (28 anni Tiafoe, 29 Pellegrino), ben diversa l’esperienza vissuta, con l’americano che è da quasi un decennio parte attiva del circuito maggiore mentre Pellegrino di comparse sull’ATP Tour ne ha compiute rare. Per questo i due si affrontano per la prima volta, ma il valore dell’azzurro cresce di molto sul rosso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Pellegrino-Tiafoe oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dove vedere in tv Pellegrino-Tiafoe oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingIl colpo a sorpresa Andrea Pellegrino l’ha già firmato arrivando dalle qualificazioni al terzo turno.

Dove vedere in tv Bellucci-Landaluce oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingMattia Bellucci è chiamato al tentativo di maggior spicco della sua carriera tennistica fino a questo momento.

Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Pellegrino-Tiafoe oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky; L’orario di Pellegrino-Tiafoe: data e diretta tv terzo turno Internazionali d’Italia 2026; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP.

Questo è il #tennis di oggi, un giocatore nettamente superiore, #Sinner, ne sarebbero due con #Alcaraz, il resto è come capita. A questo punto la semifinale sarà con #Cobolli a #Roma. #IBI26 #InternazionaliItalia - x.com x.com