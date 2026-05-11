Dove vedere in tv Pellegrino-Tiafoe oggi ATP Roma 2026 | orario canale streaming
Oggi, nel torneo ATP di Roma, Andrea Pellegrino sfiderà Tiafoe in un match che si svolgerà su uno dei campi principali. Pellegrino, dopo aver superato le qualificazioni, è riuscito a raggiungere il terzo turno, mentre Tiafoe è tra i favoriti del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming su piattaforme ufficiali. L’orario e i canali di visione sono già stati comunicati.
Il colpo a sorpresa Andrea Pellegrino l’ha già firmato arrivando dalle qualificazioni al terzo turno. Ora cercherà di sfruttare la fortuna che gli è toccata in sorte dopo l’infortunio che ha costretto al ritiro il francese Arthur Fils dopo quattro game due giorni fa. Certo, l’ostacolo è importante. E si chiama Frances Tiafoe. LA DIRETTA LIVE DI PELLEGRINO-TIAFOE (2° MATCH DALLE 11.00) Età abbastanza simile (28 anni Tiafoe, 29 Pellegrino), ben diversa l’esperienza vissuta, con l’americano che è da quasi un decennio parte attiva del circuito maggiore mentre Pellegrino di comparse sull’ATP Tour ne ha compiute rare. Per questo i due si affrontano per la prima volta, ma il valore dell’azzurro cresce di molto sul rosso.🔗 Leggi su Oasport.it
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FILS INFORTUNATO, PELLEGRINO PASSA IL TURNO ?? Parte bene l’azzurro, ma poco dopo Fils, complice un infortunio, è costretto a lasciare il match e il torneo. Dunque Andrea accede al terzo turno, dove affronterà Tiafoe - facebook.com facebook
Questo è il #tennis di oggi, un giocatore nettamente superiore, #Sinner, ne sarebbero due con #Alcaraz, il resto è come capita. A questo punto la semifinale sarà con #Cobolli a #Roma. #IBI26 #InternazionaliItalia - x.com x.com