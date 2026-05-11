Dopo gli acquisti di Ibrahimovic al Milan e Pandev all’Inter, si parla ora di Malen alla Roma come uno dei migliori acquisti di gennaio. L’attaccante olandese sta contribuendo alla corsa della squadra verso la qualificazione in Champions League con prestazioni molto positive e numeri impressionanti. La sua presenza si fa sentire in campo, portando energia e efficacia in attacco. La sua stagione si sta consolidando come una delle più rilevanti tra le operazioni di mercato in questa finestra.

L’olandese trascina la Roma verso la Champions con numeri devastanti e un impatto fuori scala. La storia degli acquisti invernali che hanno ribaltato stagioni e acceso sogni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo Ibra al Milan e Pandev all'Inter, ecco Malen alla Roma: è il miglior acquisto di sempre a gennaio?

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