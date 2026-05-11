Durante la puntata del 10 maggio di Che Tempo Che Fa, Giorgia è stata ospite in studio per festeggiare un anniversario legato alla sua carriera musicale. Nel corso dell’intervista, Emanuel Lo ha fatto un annuncio inaspettato riguardo a Giorgia, suscitando sorpresa tra i presenti e gli spettatori. L’evento ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo dello spettacolo.

Nella puntata del 10 maggio di Che Tempo Che Fa, Giorgia è stata ospite in studio per celebrare un traguardo legato alla sua attività artistica. Durante l’intervista con Fabio Fazio, la cantante ha ripercorso alcuni passaggi della propria carriera e ha scelto di non esibirsi dal vivo. “Ho deciso di dare spazio alla mia simpatia”, ha dichiarato. Nel corso della trasmissione è stato trasmesso un contributo video dedicato all’artista. Il contenuto, presentato come una sorpresa, ha modificato l’atmosfera in studio rispetto ai toni iniziali dell’intervista e ha colto la cantante impreparata, che lo ha seguito senza intervenire. Il videomessaggio di Emanuel Lo per Giorgia.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Dopo 20 anni…”. Emanuel Lo, l’annuncio inatteso su Giorgia arriva così e sorprende tutti (VIDEO)

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