Donna investita sulle strisce pedonali a via Salvator Rosa

Stamattina, intorno alle 9, si è verificato un incidente in via Salvator Rosa all’angolo con via Santa Teresa degli Scalzi. Una donna che attraversava sulle strisce pedonali è stata investita da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

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