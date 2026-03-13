I carabinieri sono intervenuti a Retorbido per un sopralluogo dopo un furto in un’abitazione. Durante i rilievi, hanno trovato nell’appartamento vicino una serra di marijuana. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la sostanza e avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle persone coinvolte o sui motivi dell’attività.

Retorbido (Pavia), 13 marzo 2026 – Erano stati chiamati per effettuare un sopralluogo dopo un furto in abitazione, ma nell’ appartamento accanto i carabinieri hanno scoperto una serra di marijuana. Sopralluogo per furto. Quella che è diventata un’operazione antidroga è partita nel momento in cui una donna residente a Retorbido, rincasando dopo il lavoro ha scoperto che il suo alloggio era stato messo a soqquadro ed erano spariti 2.800 euro in contanti. Alla vittima non è rimasto altro che chiamare i carabinieri per sporgere denuncia. Sul posto sono arrivati i militari del nucleo operativo e radiomobile per effettuare un sopralluogo. Appena arrivati, però, l' attenzione dei militari è stata catturata da un dettaglio impossibile da ignorare: un forte odore di marijuana che non proveniva dalla casa svaligiata, ma da quella adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I carabinieri intervengono per un furto in casa e scoprono una serra di marijuana nell’appartamento del vicino

