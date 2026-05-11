Disabilità | il giovane carrarino Tosi esperto al Ministero fino al 2027
Un giovane consigliere di Carrara è stato nominato esperto presso il Ministero fino al 2027, con un incarico che prevede una supervisione diretta del suo lavoro. L’incarico annuale a cui è stato assegnato non è stato reso pubblico. La sua nomina riguarda temi legati alla disabilità, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità specifiche o sui soggetti che supervisioneranno le sue attività.
? Domande chiave Chi supervisionerà direttamente il lavoro di Andrea Tosi al Ministero?. Quanto ammonta l'incarico annuale assegnato al giovane consigliere carrarino?. Come influirà questa nomina sulla comunicazione del Ministero della Disabilità?. Perché la Lega ha scelto proprio un profilo locale per Roma?.? In Breve Contratto annuale da 30mila euro con inizio a gennaio. Supporto alla comunicazione sotto la supervisione di Tiziano Fistolera. Incarico inserito nel team di consulenti legati alla Lega. Analisi approfondita nella rubrica Razza Poltrona di Stefano Iannaccone. Il venticinquenne consigliere comunale di Carrara, Andrea Tosi, è stato inserito nel gruppo di esperti del ministero della Disabilità guidato da Alessandra Locatelli con un incarico che durerà fino a dicembre 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu
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