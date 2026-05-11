Disabilità | il giovane carrarino Tosi esperto al Ministero fino al 2027

Un giovane consigliere di Carrara è stato nominato esperto presso il Ministero fino al 2027, con un incarico che prevede una supervisione diretta del suo lavoro. L’incarico annuale a cui è stato assegnato non è stato reso pubblico. La sua nomina riguarda temi legati alla disabilità, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità specifiche o sui soggetti che supervisioneranno le sue attività.

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