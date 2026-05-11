Diritti animali | Brambillasu presenta la nuova legge a Milano

A Milano è stata presentata una nuova proposta di legge dedicata alla tutela degli animali, nota come legge Brambilla. La normativa stabilisce diritti inalienabili per gli animali, con l’obiettivo di rafforzare le sanzioni contro i maltrattamenti. Tra i punti principali, la legge definisce nuove conseguenze legali per chi commette atti di violenza o abbandono, prevedendo anche misure di tutela più rigorose. La presentazione si è svolta in un contesto di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e associazioni animaliste.

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